State Highway Connection: बस्तर संभाग में सड़कों का विस्तार, 115 करोड़ रुपए से बनेंगी 7 नई सड़कें

इन सडक़ों के बनने से बीजापुर के ग्रामीण इलाकों का विकास और ग्रामीणों की आवाजाही में सुधार होगा। दंतेवाड़ा जिले के मुखनार से वारसूर तक के मार्ग के लिए 9 करोड़ रुपए, कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुबाघाट-बिरयूड़ी मार्ग के लिए 11 करोड़ रुपए और सुकमा जिले के कुन्या से मिचवार पुल तक 7 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये परियोजनाएं संभाग के उन हिस्सों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी, जहाँ सडक़ और पुलों की हालत काफी खराब है।