28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

State Highway Connection: बस्तर संभाग में सड़कों का विस्तार, 115 करोड़ रुपए से बनेंगी 7 नई सड़कें

State Highway Connection: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दूरदराज की अंदरूनी सड़कों को स्टेट और नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 28, 2026

बस्तर संभाग में सड़कों का विस्तार (photo source- Patrika)

बस्तर संभाग में सड़कों का विस्तार (photo source- Patrika)

State Highway Connection: बस्तर संभाग के विकास में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सडक़ों और पुलों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य संभाग के दूरदराज इलाकों में बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। पीएमजीएसवॉय योजना के तहत 7 नई सडक़ों के लिए 115 करोड़ रुपए खच होंगे, दूर-दराज के अंदरुनी सडक़ों को स्टेट और नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा।

State Highway Connection: 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत

बेहतर सड़क नेटवर्क से बस्तर संभाग में आर्थिक विकास को मिलेगा बल मिलेगा। स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत नारायणपुर जिले के जाटलूर से इताम्पारा-बैरेगढ़ तक के मार्ग के लिए 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह मार्ग क्षेत्र के प्रमुख संपर्क मार्गों में से एक है और ग्रामीण इलाकों को जोडऩे में अहम भूमिका निभाएगा।

इसके साथ ही नारायणपुर के कुटुल से ओरखा तक भी 20 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए मंजूरी मिली है, जो इस क्षेत्र की सड़कों की हालत सुधारने में सहायक होगी। बीजापुर जिले में इत्तलवाड़ा से तुनमार तक सडक़ निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए और केपपाल से गुडुपाली तक 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है।

सडक़ और पुलों की हालत काफी खराब

इन सडक़ों के बनने से बीजापुर के ग्रामीण इलाकों का विकास और ग्रामीणों की आवाजाही में सुधार होगा। दंतेवाड़ा जिले के मुखनार से वारसूर तक के मार्ग के लिए 9 करोड़ रुपए, कांकेर के ज्ञानी ढाबा चौक से दुबाघाट-बिरयूड़ी मार्ग के लिए 11 करोड़ रुपए और सुकमा जिले के कुन्या से मिचवार पुल तक 7 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ये परियोजनाएं संभाग के उन हिस्सों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी, जहाँ सडक़ और पुलों की हालत काफी खराब है।

State Highway Connection: कृषि उत्पाद बाजारों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी

इन परियोजनाओं से बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सडक़ नेटवर्क से किसानों को अपने उत्पाद बाजारों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा, पर्यटन और स्थानीय कुटीर उद्योगों को भी इससे लाभ होगा।

व्यापार, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही होगी सुगम

यह पहल बस्तर संभाग के विकास को नई गति देगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक साबित होगी। सडक़ निर्माण से बढ़ेगा व्यापार, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही सुगम होगी। यह क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक सडक़ मार्ग पहुंच सकेगी। विकास से जुड़े हर काम आसान हो पाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 02:05 pm

Published on:

28 Feb 2026 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / State Highway Connection: बस्तर संभाग में सड़कों का विस्तार, 115 करोड़ रुपए से बनेंगी 7 नई सड़कें

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Online Satta: ऑनलाइन सट्टे का खेल तेज! गली-कूचों में मोबाइल से लग रहे दांव, पुलिस की पकड़ से सटोरिए दूर

ऑनलाइन सट्टा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Krishak Unnati Yojana: बस्तर में होली का रंग होगा और गाढ़ा, सरकार देगी 205.95 करोड़ रुपए की सौगात

होली के उत्साह को मिलेगी नई रंगत (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: जंगल सफारी से सरकारी निवास तक, गृह मंत्री ने पूर्व नक्सलियों के साथ किया भोजन

जंगल सफारी से सरकारी निवास तक (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: जगदलपुर में बुजुर्गों को मिलेगा अपना सियान सदन, 12 लाख की लागत से बनेगी पुलिया भी

बुजुर्गों के लिए बनेगा सियान सदन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Tourism: बस्तर की बदलती तस्वीर.. धुरवा डेरा होमस्टे ने बनाई अंतरराष्ट्रीय पहचान, पर्यटन विशेषज्ञ किर्सी पहुंचीं धुड़मारास

cg tourism, chhattisgarh news
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.