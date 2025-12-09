Bastar Bandh: बस्तर में आज लॉकडाउन जैसा माहौल, इन 7 जिलों में पसरा रहेगा सन्नाटा, जानें वजह…

सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि इस विषय में हुई वर्चुअल बैठक में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिलों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से पूरे संभाग में बंद रखने का फैसला लिया। आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जीवन ठाकुर की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।