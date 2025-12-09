9 दिसंबर 2025,

जगदलपुर

Bastar Bandh: बस्तर में आज लॉकडाउन जैसा माहौल, इन 7 जिलों में पसरा रहेगा सन्नाटा, जानें वजह…

Bastar Bandh: आज बस्तर बंद के दौरान सातों जिलों में बाजार पूरी तरह बंद रहे और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। जेल अभिरक्षा में दिवंगत जीवन ठाकुर की संदिग्ध मृत्यु को लेकर आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 09, 2025

आज बस्तर बंद (photo source- Patrika)

आज बस्तर बंद (photo source- Patrika)

Bastar Bandh: सर्व आदिवासी समाज (बस्तर संभाग) ने कांकेर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवंगत जीवन ठाकुर की 4 दिसंबर को जेल अभिरक्षा में हुई संदेहास्पद मृत्यु के खिलाफ मंगलवार को बस्तर संभाग के सातों जिलों में एक दिवसीय शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है।

Bastar Bandh: बस्तर संभाग में तनाव का माहौल

सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि इस विषय में हुई वर्चुअल बैठक में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिलों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से पूरे संभाग में बंद रखने का फैसला लिया। आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जीवन ठाकुर की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

पूरे बस्तर संभाग में तनाव का माहौल है और कल बंद का व्यापक असर रहने की संभावना है। आदिवासी समाज के इस बंद का बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन किया है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा समेत अन्य जिलों में आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी।

परिजनों का आरोप

Bastar Bandh: दरअसल, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की रायपुर सेंट्रल जेल में 4 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फर्जी वन पट्टा बनाने के आरोप में कांकेर पुलिस ने उन्हें 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। लेकिन 2 दिसंबर को उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया।

परिजनों का आरोप है कि, बिना किसी सूचना के जीवन ठाकुर को रायपुर जेल ले जाया गया, जहां 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। रायपुर जेल में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने गुरुवार सुबह 8 बजे दम तोड़ दिया। 6 दिसंबर को उनके गृह गांव में अंतिम संस्कार किया गया।

Published on:

09 Dec 2025 08:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar Bandh: बस्तर में आज लॉकडाउन जैसा माहौल, इन 7 जिलों में पसरा रहेगा सन्नाटा, जानें वजह…

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

