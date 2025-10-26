दर्दनाक सड़क हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से फिर एक छात्रा मौत, ग्रामीणों ने उठाई सड़क सुरक्षा की मांग

CG Road Accident (Photo source- Patrika)
CG Road Accident: विकासखंड दुर्गूकोदल क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहत्तर के आश्रित ग्राम सोनादई में अज्ञात वाहन की ठोकर से 19 वर्षीय युवक कोमलदेव गावड़े की मौत हो गई। हादसा 24 अक्टूबर की शाम लगभग 7 बजे का बताया जा रहा है। मृतक कोमलदेव गावड़े, भानुप्रतापपुर महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र थे। वे अपने मोटरसाइकिल में धान कुटवाने लोहत्तर गए थे और घर लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना पर लोहत्तर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गूकोदल अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। शनिवार को गृह ग्राम सोनादई में अंतिम संस्कार किया गया जिसमें परिजनों के साथ-साथ बड़ी संया में ग्रामीण, समाजजन और छात्रावास भानुप्रतापपुर के छात्र उपस्थित रहे।
पिछले कुछ दिनों में विकासखंड दुर्गूकोदल क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह ग्राम हानपतरी के भोजेंद्र बघेल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वहीं कोड़ेकुर्सी क्षेत्र में हुए एक अन्य हादसे में दो लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर चार दर्दनाक मौतों से क्षेत्र में दहशत और चिंता का माहौल है।
CG Road Accident: स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों पर निगरानी बढ़ाई जाए, अंधे मोड़ों पर संकेतक बोर्ड लगाए जाएं और रात्रिकालीन यातायात पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं क्षेत्र के युवाओं के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। लोग अब प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं ताकि आगे और कोई परिवार ऐसी त्रासदी का शिकार न हो।
