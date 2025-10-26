दर्दनाक सड़क हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से फिर एक छात्रा मौत, ग्रामीणों ने उठाई सड़क सुरक्षा की मांग

CG Road Accident: विकासखंड दुर्गूकोदल क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहत्तर के आश्रित ग्राम सोनादई में अज्ञात वाहन की ठोकर से 19 वर्षीय युवक कोमलदेव गावड़े की मौत हो गई। हादसा 24 अक्टूबर की शाम लगभग 7 बजे का बताया जा रहा है। मृतक कोमलदेव गावड़े, भानुप्रतापपुर महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र थे। वे अपने मोटरसाइकिल में धान कुटवाने लोहत्तर गए थे और घर लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही मौत हो गई।