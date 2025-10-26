Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

दर्दनाक सड़क हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से फिर एक छात्रा मौत, ग्रामीणों ने उठाई सड़क सुरक्षा की मांग

CG Road Accident: वे धान कुटवाने लोहत्तर गए थे और लौटते समय हादसे का शिकार हुए। एक सप्ताह में चार सड़क दुर्घटनाओं में मौत से क्षेत्र में दहशत है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 26, 2025

CG Road Accident (Photo source- Patrika)

CG Road Accident (Photo source- Patrika)

CG Road Accident: विकासखंड दुर्गूकोदल क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहत्तर के आश्रित ग्राम सोनादई में अज्ञात वाहन की ठोकर से 19 वर्षीय युवक कोमलदेव गावड़े की मौत हो गई। हादसा 24 अक्टूबर की शाम लगभग 7 बजे का बताया जा रहा है। मृतक कोमलदेव गावड़े, भानुप्रतापपुर महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र थे। वे अपने मोटरसाइकिल में धान कुटवाने लोहत्तर गए थे और घर लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना पर लोहत्तर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गूकोदल अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। शनिवार को गृह ग्राम सोनादई में अंतिम संस्कार किया गया जिसमें परिजनों के साथ-साथ बड़ी संया में ग्रामीण, समाजजन और छात्रावास भानुप्रतापपुर के छात्र उपस्थित रहे।

पिछले कुछ दिनों में विकासखंड दुर्गूकोदल क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह ग्राम हानपतरी के भोजेंद्र बघेल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वहीं कोड़ेकुर्सी क्षेत्र में हुए एक अन्य हादसे में दो लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर चार दर्दनाक मौतों से क्षेत्र में दहशत और चिंता का माहौल है।

CG Road Accident: स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों पर निगरानी बढ़ाई जाए, अंधे मोड़ों पर संकेतक बोर्ड लगाए जाएं और रात्रिकालीन यातायात पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि ऐसी दुखद घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं क्षेत्र के युवाओं के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। लोग अब प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं ताकि आगे और कोई परिवार ऐसी त्रासदी का शिकार न हो।

ये भी पढ़ें

शिवनाथ नदी में फिर हादसा! 24 घंटे में दो युवकों की डूबकर मौत, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू…
बेमेतरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 11:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / दर्दनाक सड़क हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से फिर एक छात्रा मौत, ग्रामीणों ने उठाई सड़क सुरक्षा की मांग

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ना OTP दिया, ना Link खोला… फिर भी साफ हो गया खाता, साइबर ठगी का ऐसे शिकार बना दुकानदार!

Cyber ​​Fraud Update (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

1910 में छीनी थी अंग्रेज की बंदूक, अब उसी के लिए मांगा गया लाइसेंस, वजह सुनकर रह जाएंगे हैरान!

अब नई पीढ़ी चाह रही लाइसेंस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोंडागांव

Cyber ​​Fraud: दबोचे गए साइबर धोखाधड़ी के आरोपी, BMW, बाइक, iPhone, लैपटॉप समेत लाखों की संपत्ति जब्त

Cyber ​​Fraud Update (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

Timber Smuggling: गांव के लोगों ने मिलकर पकड़ा लकड़ी तस्कर, पुलिस भी देख रह गई हैरान

Timber Smuggling (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

बस सेवा की आड़ में गांजा सप्लाई करने वाला कंडक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने 5 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद कर किया बड़ा खुलासा

पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.