अबुझमाड़ मुठभेड़ मामले अब नया मोड़… नक्सली लीडर रामचंद्र के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, पत्नी ने खटखटाया SC का दरवाजा

नक्सली लीडर के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग (Photo source- Patrika)
Fake Encounter: 22 सितंबर को अबुझमाड़ में हुई नक्सल मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष नक्सली नेता रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। उसकी पत्नी शांति प्रिया ने शनिवार शाम 4 बजे नारायणपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कक्ष के बाहर चस्पा किया। शांति प्रिया ने आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार की मौजूदगी के बिना पोस्टमार्टम कर कथित फर्जी मुठभेड़ को सही ठहराने की कोशिश की।
उनका कहना है कि मृत शरीर पर चाकू और यातना के निशान थे, जबकि गोली लगने के स्पष्ट घाव नहीं थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना से नारायणपुर आने की सूचना पहले ही पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। इसी कारण उन्होंने पुन: पोस्टमार्टम की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन छुट्टियों के कारण सुनवाई 6 अक्टूबर तक टल गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितंबर को आदेश दिया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय आने तक शव को सुरक्षित रखा जाए। शांति प्रिया का कहना है कि वे दो दिनों से कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अंतत: उन्होंने आदेश की प्रति कलेक्टर कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी।
Fake Encounter: परिवार की मांग है कि शव को एक बार फिर देखने का अवसर दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे सुरक्षित रखा गया है। इस पूरे प्रकरण ने कथित फर्जी मुठभेड़ और पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी।
नारायणपुर
छत्तीसगढ़
