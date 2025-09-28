अबुझमाड़ मुठभेड़ मामले अब नया मोड़… नक्सली लीडर रामचंद्र के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, पत्नी ने खटखटाया SC का दरवाजा

उनका कहना है कि मृत शरीर पर चाकू और यातना के निशान थे, जबकि गोली लगने के स्पष्ट घाव नहीं थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना से नारायणपुर आने की सूचना पहले ही पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। इसी कारण उन्होंने पुन: पोस्टमार्टम की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन छुट्टियों के कारण सुनवाई 6 अक्टूबर तक टल गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।