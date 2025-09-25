पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार व नक्सल सामग्री बरामद

Naxal Encounter: पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., अमित तुकाराम कांबले पुलिस उप महानिरीक्षक काँकेर रेंज, विपुल मोहन बाला उप महानिरीक्षक, बीएसएफ कन्हारगांव सेक्टर के मार्गदर्शन, आई. के. एलिसेला पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन के तहत जिले में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।