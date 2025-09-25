Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कांकेर

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार व नक्सल सामग्री बरामद

Naxal Encounter: बस्तर रेंज में नक्सल उन्मूलन अभियान जारी, कोयलीबेड़ा के टेकापानी-बड़गांव में पुलिस-बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, हथियार व नक्सल सामग्री बरामद।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Sep 25, 2025

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Photo source- Patrika)
पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Photo source- Patrika)

Naxal Encounter: पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., अमित तुकाराम कांबले पुलिस उप महानिरीक्षक काँकेर रेंज, विपुल मोहन बाला उप महानिरीक्षक, बीएसएफ कन्हारगांव सेक्टर के मार्गदर्शन, आई. के. एलिसेला पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन के तहत जिले में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना कोयलीबेड़ा के ग्राम टेकापानी-बड़गॉव के मध्य जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 22 सितंबर को माओवादियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होने पर सर्चिंग अभियान पर पुलिस-बीएसएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। सर्चिंग के दौरान ग्राम टेकापानी-बड़गांव के मध्य जंगली पहाड़ी क्षेत्र में संयुक्त पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई।

Naxal Encounter: घटना स्थल का सर्च करने पर रिवाल्वर 1 नग, रिवाल्वर के कारतूस 22 नग, नक्सल साहित्य, टार्च 1 नग तथा भारी मात्रा में अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई। किसी नक्सली के हताहत होने की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। बारिश में भी पुलिस का नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 03:27 pm

Published on:

25 Sept 2025 03:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार व नक्सल सामग्री बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.