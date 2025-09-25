पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार व नक्सल सामग्री बरामद

Naxal Encounter: पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., अमित तुकाराम कांबले पुलिस उप महानिरीक्षक काँकेर रेंज, विपुल मोहन बाला उप महानिरीक्षक, बीएसएफ कन्हारगांव सेक्टर के मार्गदर्शन, आई. के. एलिसेला पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन के तहत जिले में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
थाना कोयलीबेड़ा के ग्राम टेकापानी-बड़गॉव के मध्य जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 22 सितंबर को माओवादियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होने पर सर्चिंग अभियान पर पुलिस-बीएसएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। सर्चिंग के दौरान ग्राम टेकापानी-बड़गांव के मध्य जंगली पहाड़ी क्षेत्र में संयुक्त पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई।
Naxal Encounter: घटना स्थल का सर्च करने पर रिवाल्वर 1 नग, रिवाल्वर के कारतूस 22 नग, नक्सल साहित्य, टार्च 1 नग तथा भारी मात्रा में अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई। किसी नक्सली के हताहत होने की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। बारिश में भी पुलिस का नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम जारी है।