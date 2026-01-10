Teacher Suspended: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस मामले में 38 शिक्षकों पर गिरी गाज

38 शिक्षकों पर गिरी गाज (photo source- Patrika)
Teacher Suspended: कांकेर जिले में शिक्षा विभाग ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए रैशनलाइजेशन के तहत सरप्लस घोषित 38 टीचरों को सस्पेंड कर दिया है। इन टीचरों ने पूरा एकेडमिक सेशन बीत जाने के बाद भी अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं किया था। सस्पेंड किए गए टीचरों में 29 महिला टीचर शामिल हैं।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में टीचरों का सही तालमेल और बैलेंस पक्का करने के लिए रैशनलाइजेशन प्रोसेस अपनाया था, जिसके तहत कई टीचरों को सरप्लस माना गया था। विभाग ने सभी सरप्लस टीचरों को जुलाई 2025 तक अपनी नई पोस्टिंग पर जरूरी तौर पर ज्वाइन करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद जनवरी तक 39 टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया था।
विभागीय आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित टीचरों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, और दूसरे टीचर भी इस सख्ती को लेकर परेशान हैं। आदेशों का पालन पक्का करने और सिस्टम में अनुशासन लाने के लिए शिक्षा विभाग का यह कदम अहम माना जा रहा है।
