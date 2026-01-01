CG Police Transfer: नए साल के पहले दिन पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, SP के आदेश से बदली कई जिम्मेदारियां, देखें लिस्ट

तबादला आदेश पर पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर के हस्ताक्षर हैं और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया है। संबंधित थानों और शाखाओं को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह प्रशासनिक बदलाव जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।