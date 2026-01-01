IAS Promotion: नए साल का तोहफा… इन 7 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, GAD ने जारी किया आदेश

IAS Promotion: नए साल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2013 बैच के 7 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर दिया है।