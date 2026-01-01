IAS Promotion: नए साल का तोहफा… इन 7 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, GAD ने जारी किया आदेश

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
IAS Promotion: नए साल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2013 बैच के 7 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, गौरव सिंह (रायपुर), अजीत बसंत (सरगुजा), विनीत नंदनवार, इंद्रजीत चंद्रवाल (खैरागढ़), जगदीश सोनकर, राजेंद्र कटारा (बलरामपुर) और पी.एस. ध्रुव को विशेष सचिव के पद पर प्रमोशन दिया गया है। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने के कारण नम्रता गांधी को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।
इसके अलावा 2022 बैच की आईएएस नम्रता चौबे और प्रखर चंद्राकर को pay matrix level-11 में पदोन्नति दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
