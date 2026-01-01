1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IAS Promotion: नए साल का तोहफा… इन 7 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, GAD ने जारी किया आदेश

CG IAS Promotion: नए साल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2013 बैच के 7 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 01, 2026

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

IAS Promotion: नए साल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2013 बैच के 7 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, गौरव सिंह (रायपुर), अजीत बसंत (सरगुजा), विनीत नंदनवार, इंद्रजीत चंद्रवाल (खैरागढ़), जगदीश सोनकर, राजेंद्र कटारा (बलरामपुर) और पी.एस. ध्रुव को विशेष सचिव के पद पर प्रमोशन दिया गया है। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने के कारण नम्रता गांधी को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।

इसके अलावा 2022 बैच की आईएएस नम्रता चौबे और प्रखर चंद्राकर को pay matrix level-11 में पदोन्नति दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

देखें लिस्ट

ये भी पढ़ें

Collector vehicle overtake: कलेक्टर की गाड़ी को बार-बार ओवरटेक कर रहा था रेत लोड मिनी ट्रक, IAS बोले- पकड़ो इसको
सुरजपुर
Collector vehicle overtake

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS Promotion: नए साल का तोहफा… इन 7 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, GAD ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Liquor VAT Removed: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! शराब से वैट खत्म, कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

मदिरा से वैट खत्म (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: CM विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी, आदिवासी इलाकों को मिली 57 मोबाइल हेल्थ यूनिट की सौगात

2026 की शानदार शुरुआत (photo source- Patrika)
रायपुर

नए साल के स्वागत के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

नए साल का भव्य स्वागत! काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़(photo-patrika)
रायपुर

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

CG Tourism: सियादेवी जलाशय बनेगा इको-टूरिज्म केन्द्र, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर

CG Promotion: GST विभाग में प्रमोशन, राज्य कर अधिकारियों और निरीक्षकों को मिली पदोन्नति, देखें लिस्ट…

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.