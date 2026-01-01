1 जनवरी 2026,

रायपुर

Road Accident: नए साल की खुशियाँ बदली मातम में, पार्टी मनाकर लौट रहे दो दोस्त हादसे का शिकार, एक की मौत

Road Accident: बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। जिससे की बाइक सवार कार्तिक मरकाम की मौके पर मौत हो गई, जबकि दिपांशु शर्मा गंभीर घायल हो गया।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 01, 2026

Road Accident: नए साल की खुशियाँ बदली मातम में, पार्टी मनाकर लौट रहे दो दोस्त हादसे का शिकार, एक की मौत

Road Accident: रायपुर धमतरी रोड़ पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। नए साल की पार्टी की मनाकर लौट रहे दो दोस्त हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घटना के बाद मौके पर जाम लग गया। पूरा मामला राखी थाना इलाके का है।

जानकारी के अनुसार जहां दो दोस्त कार्तिक मरकाम और दिपांशु शर्मा नए साल की पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे। इस दौरान इंडियन ढाबा अभनपुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। जिससे की बाइक सवार कार्तिक मरकाम की मौके पर मौत हो गई, जबकि दिपांशु शर्मा गंभीर घायल हो गया।

स्नैप चैट में बताया घर वापस आ रहे

दोनों दोस्तों ने स्नैप चैट के जरिए घरवालों को वापस आने की जानकारी दी थी। उनका आखिरी वीडियो भी सामने आया था। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

