रायपुर

CG News: केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री आमने-सामने, छत्तीसगढ़ पर्यटन को लेकर हुई अहम मुलाकात

CG News: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। मुलाकात के दौरान राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

less than 1 minute read
रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 01, 2026

संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (photo source- Patrika)

संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज नवा रायपुर, सेक्टर-24 स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सौजन्य भेंट की। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित विषयों पर सौहार्दपूर्ण एवं रचनात्मक चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री का हुआ आत्मीय स्वागत

CG News: मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री शेखावत का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें राजकीय गमछा, बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक तथा बेल मेटल से निर्मित स्मृति-चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित थे।

Updated on:

01 Jan 2026 04:33 pm

Published on:

01 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री आमने-सामने, छत्तीसगढ़ पर्यटन को लेकर हुई अहम मुलाकात

