CG Crime: पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या, फिर फंदे पर लटकाया शव

CG Crime: @नारद योगी। राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव को फंदे पर लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके बाद शव को फंदे पर लटकाकर फांसी का रूप देने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त 2025 को झूमा सरदार डोलाई (23) अपने कमरे में फंदे पर लटकी मिली।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।