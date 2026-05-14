तरबूज खाना चाहिए या नहीं? मुंबई और जांजगीर-चांपा में हुई मौतों ने डराया, डॉक्टरों ने दी सलाह

पत्रिका ने इस संबंध में डॉक्टरों व फोरेंसिक एक्सपर्ट से जाना कि तरबूज को किन परिस्थितियों में खाने से नुकसान हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार एरिथ्रोसिन व कार्बाइड इंजेक्ट करने से तरबूज मीठा या चटक लाल तो हो जाता है, लेकिन यह ऑर्गन फेल भी कर सकता है। तरबूज जमीन पर उगता है। बिना धोए काटने से छिलके पर लगा साल्मोनेला/लिस्टेरिया बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। चूंकि तरबूज में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। इससे किडनी के मरीज को हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। किडनी खराब होने पर वह खून से अतिरिक्त पोटैशियम को बाहर नहीं निकाल पाती। तरबूज के ज्यादा सेवन से खून में पोटैशियम का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिसे हाइपरकेलेमिया कहा जाता है।