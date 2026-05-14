14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: रायपुर बम कांड मामले में अपडेट, खुद को बम से उड़ाने की तैयारी में था महापौर का साला, पारिवारिक तनाव बना वजह

Raipur News: रायपुर के रावाभाठा में घर से मिले बम बनाने के सामान मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटकों को सुरक्षित नष्ट किया था।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 14, 2026

Raipur News

रायपुर बम कांड का आरोपी गिररफ्तार (Photo Patrika)

Raipur News: रायपुर के रावाभाठा वार्ड नंबर 13 में जब एक मकान से देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध सामग्री मिलने ही हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विनय देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। खमतराई थाना क्षेत्र के रावाभाठा इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से तीन देसी बम बरामद हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस दबिश देने पहुंची, तब आरोपी खुद को भी बम से उड़ाने की तैयारी में था।

महापौर का साला है आरोपी

आरोपी विनय देवांगन बीरगांव महापौर नंदलाल देवांगन का साला बताया जा रहा है और भाजपा पार्षद एवज देवांगन से भी उसकी रिश्तेदारी है। 6 मई की शाम विनय, रावाभाठा निवासी मितानिन पुष्पा साहू के घर एक बैग लेकर पहुंचा था, जिसमें दो सर्किट वाले बम और एक एयरगन मौजूद थे। मितानिन की सूचना पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटकों को सुरक्षित नष्ट किया था।

पारिवारिक तनाव बना वजह

पेशे से मोबाइल मैकेनिक विनय ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपने पारिवारिक विवादों से बेहद परेशान था। इसी हताशा में उसने विस्फोटक जुटाए और आत्मघाती कदम उठाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसके पास से बम बनाने की अन्य सामग्री भी जब्त की है।

खमतराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि एक मोबाइल मैकेनिक के पास विस्फोटक सामग्री कहां से आई और सर्किट बम बनाने में उसकी मदद किसने की।

घर में मिला था बम बनाने का सामान

जानकारी के अनुसार एक घर में तार, विस्फोटक सामग्री जैसे संदिग्ध उपकरण और देसी बम बनाने में उपयोग होने वाली चीजें मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर नार्थ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ते की प्रारंभिक जांच में बैग में लो-इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव सामग्री और बम निर्माण में उपयोग होने वाले संदिग्ध उपकरण मिलने की पुष्टि हुई थी।

इलाके में फैली थी दहशत

घटना के सामने आने के बाद रावाभाठा और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए संदिग्ध स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संदिग्ध सामग्री का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे कौन-कौन शामिल हो सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 12:13 pm

Published on:

14 May 2026 12:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: रायपुर बम कांड मामले में अपडेट, खुद को बम से उड़ाने की तैयारी में था महापौर का साला, पारिवारिक तनाव बना वजह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Mahatari Vandan Yojana: रायपुर में महतारी वंदन की ई-केवायसी के लिए वसूली, 4 सेंटर पर हुई कार्रवाई

ahatari Vandan Yojana
रायपुर

Chhattisgarh Liquor Scam: शराब घोटाले में EOW का बड़ा एक्शन, 34 करोड़ गबन मामले में केडिया डिस्टलरी के VP गिरफ्तार

Chhattisgarh Liquor Scam
रायपुर

Chhattisgarh News: मोदी की ईंधन बचत अपील पर सियासत गरम, CM साय बोले- हर अच्छे काम का विरोध करती है कांग्रेस

Chhattisgarh News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल को लेकर मचा हड़कंप! 300 से ज्यादा पंप सूखे, रातभर लाइनों में खड़े रहे लोग

CG News
रायपुर

RCB vs KKR मुकाबले में अफरा-तफरी! रायपुर स्टेडियम बना हंगामे का अखाड़ा, गेट तोड़कर स्टेडियम में घुसी भीड़

Raipur IPL Match
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.