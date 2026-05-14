Chhattisgarh News: मोदी की ईंधन बचत अपील पर सियासत गरम, CM साय बोले- हर अच्छे काम का विरोध करती है कांग्रेस

नई दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से ईंधन की बचत करने की अपील की है, जो पूरी तरह देशहित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर सकारात्मक पहल का विरोध करने की आदत बना चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से ले रही है। इसी के तहत सरकारी कार्यक्रमों और काफिलों में वाहनों की संख्या कम की गई है, ताकि ईंधन की बचत सुनिश्चित हो सके।