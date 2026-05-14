Forest Guard Recruitment: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी, 1484 पदों पर होगी वनरक्षकों की भर्ती, जानें कब जारी होगी परीक्षा की तारीख

Forest Guard Recruitment: वन विभाग में वनरक्षक (फारेस्ट गॉर्ड) के 1484 रिक्त पदों पर जल्दी ही सीधी भर्ती होगी। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को भेजी गई है। साथ ही जल्दी ही लिखित परीक्षा कराने का अनुरोध किया गया है। बताया जाता है कि भर्ती से संबंधित सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि वनरक्षक के रिक्त पदों के लिए आवेदन 22 मई से 11 जून 2023 के बीच मंगवाए गए थे। बाद में उक्त पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 1 जुलाई 2024 किया गया था।