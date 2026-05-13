CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को CM साय ने दी बधाई, बोले- आप छत्तीसगढ़ का नाम करेंगे रोशन

CBSE 12th Result 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कठिन मेहनत, अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने छात्रों की उपलब्धि को गर्व का विषय बताते हुए कहा कि आज के युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं। सीएम साय ने अपने संदेश में कहा कि विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास और परिश्रम के दम पर सफलता की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव भी है।