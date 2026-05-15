NEET-UG 2026 की नई तारीख घोषित! अब 21 जून को होगा Exam, छत्तीसगढ़ के परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ी

NEET Exam New Date(photo-patrika)
NEET Exam New Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारत सरकार की मंजूरी के बाद NEET-UG 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। अब यह परीक्षा छत्तीसगढ़ समेत पूरे देशभर में रविवार, 21 जून को आयोजित की जाएगी। यह निर्णय देशभर में सामने आए पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद लिया गया है। विवाद के बाद सरकार और परीक्षा एजेंसी ने मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का फैसला किया है। नई तारीख के साथ अब छात्रों की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है और परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सख्त निगरानी की तैयारी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में भी इस मामले के बाद परीक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर जैसे प्रमुख जिलों में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की जा रही है। शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता न हो।
सभी केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि केवल अधिकृत परीक्षार्थियों को ही अंदर जाने की अनुमति मिले। प्रशासन का उद्देश्य है कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न संपन्न हो।
NEET-UG 2026 को लेकर उठे विवाद और पेपर लीक मामले के बाद केंद्र सरकार स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई, जिसमें परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने तथा दोबारा परीक्षा कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार, NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, CBSE चेयरपर्सन राहुल सिंह के साथ-साथ KVS और NVS के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जा सके।
शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि NEET-UG परीक्षा को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य निगरानी सुनिश्चित की जाएगी ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही जैमर और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली को और अधिक मजबूत और सख्त किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की नकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दुरुपयोग को रोका जा सके।
परीक्षा केंद्रों पर बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी ताकि केवल अधिकृत उम्मीदवार और अधिकारी ही प्रवेश कर सकें। इसके अलावा, परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष निगरानी टीम गठित किए जाने की भी संभावना है, जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार नजर रखेगी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेगी।
परीक्षा दोबारा तय होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। एक ओर जहां परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर तैयारी के बढ़ते दबाव को लेकर चिंता भी साफ नजर आ रही है।
खासकर छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर जैसे जिलों के मेडिकल अभ्यर्थी इस फैसले को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा पूरी तैयारी को मजबूत करने का समय और मानसिक दबाव दोनों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा का दोबारा आयोजन सही दिशा में कदम है, लेकिन इससे छात्रों पर अतिरिक्त तनाव भी बढ़ गया है। वहीं छात्र लगातार अपनी तैयारी को और बेहतर करने में जुटे हुए हैं ताकि नए शेड्यूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
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