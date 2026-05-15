NEET-UG 2026 की नई तारीख घोषित! अब 21 जून को होगा Exam, छत्तीसगढ़ के परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ी

NEET Exam New Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारत सरकार की मंजूरी के बाद NEET-UG 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। अब यह परीक्षा छत्तीसगढ़ समेत पूरे देशभर में रविवार, 21 जून को आयोजित की जाएगी। यह निर्णय देशभर में सामने आए पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद लिया गया है। विवाद के बाद सरकार और परीक्षा एजेंसी ने मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का फैसला किया है। नई तारीख के साथ अब छात्रों की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है और परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सख्त निगरानी की तैयारी की जा रही है।