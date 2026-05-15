Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन की राशि 3000 रुपए बढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग का किया घेराव

Mahtari Vandan Yojana: केवाईसी के नाम से महतारी वंदन योजना से नाम काटने, राशि 1 हजार से बढ़ाकर 3000 करने जैसी मांगों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय का घेराव किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने बताया कि करीब दो घंटे चले प्रदर्शन के बाद विभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया, तो विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा।