Chhattisgarh Open School Result 2026: 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक

छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल रिजल्ट 2026 जारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh Open School Result 2026: छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बड़ी और राहतभरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा (मार्च–अप्रैल 2026) का परिणाम आज, 14 मई को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है।
इस परिणाम की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय, महानदी भवन से की। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु जी पिल्लई, माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू सहित छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस साल 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 71% रहा, जबकि 10वीं में 58.39% स्टूडेंट्स पास हुए। दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लड़कों से अधिक पास प्रतिशत दर्ज किया। 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 72.17% और लड़कों का 70.01% रहा। वहीं 10वीं में छात्राओं का पास प्रतिशत 59.82% और लड़कों का 57.43% दर्ज किया गया।
विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल वेबसाइट http://www.sos.cg.nic.in तथा http://www.result.cg.nic.in परीक्षा परिणाम पोर्टल पर देख सकते हैं।
जिन छात्रों को अपने अंकों पर संदेह है, वे पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, एक या दो विषयों में असफल विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा (Supplementary Exam) में शामिल होने का अवसर भी दिया जाएगा।
बोर्ड ने बताया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं जो विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा एक या दो विषयों में असफल छात्रों को पूरक परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी दिया जाएगा।
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