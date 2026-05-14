Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ बना ‘हाई परफॉर्मर’ राज्य, बेहतर परिवहन और निवेश नीति का मिला फायदा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) (DPIIT) की LEADS 2025 रिपोर्ट में राज्य को ‘हाई परफॉर्मर’ का दर्जा मिला है। यह उपलब्धि बेहतर सड़क, मजबूत परिवहन व्यवस्था, निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों और तेज़ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का परिणाम है। इससे न सिर्फ उद्योगों को गति मिलेगी, बल्कि किसानों, व्यापारियों और युवाओं के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।