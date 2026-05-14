दोपहर बाद ‘नो पेट्रोल-नो डीजल’ का लगा बोर्ड, रायपुर समेत कई जिलों में ईंधन की भारी किल्लत, लोग परेशान

Petrol Diesel Crisis: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हालात ऐसे बन गए हैं कि कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है। सप्लाई बाधित होने के कारण जगह-जगह “नो पेट्रोल” और “नो डीजल” के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जिन पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, वहां सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग घंटों इंतजार कर पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं। कई पेट्रोल पंपों में सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सप्लाई पहुंच सके।