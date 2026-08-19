Chhattisgarh News: MBBS की 100 सीटें और बढ़ीं, 3025 सीटों के लिए मेरिट सूची आज, इस दिन आ सकती है पहली आवंटन सूची

प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीयन का काम पूरा हो गया है। अब छात्रों को मेरिट व आवंटन सूची का इंतजार है। राजधानी के पद्मावती निजी मेडिकल कॉलेज इस साल शुरू हो रहा है, जहां पहले 100 सीटें थीं, अपील के बाद 150 पहुंच गईं हैं। वहीं भिलाई के अभिषेक मिश्रा कॉलेज की सीटें 150 से बढ़कर 250 पहुंच गई हैं। रावतपुरा में भी 50 व रिम्स में 100 सीटें बढ़ीं हैं। सरकारी में कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी व दंतेवाड़ा में इस सत्र से एमबीबीएस की 250 सीटों पर पढ़ाई होगी। प्रत्येक कॉलेज में 50-50 सीटें हैं।