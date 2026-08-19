Chhattisgarh BJP: प्रदेश भाजपा में फेरबदल की आहट, कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर बढ़ी हलचल, इन नेताओं के नाम चर्चा में…

प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में एक और महत्वपूर्ण पद प्रदेश प्रभारी का है। बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नबीन लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी रहे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह जिम्मेदारी अब नए चेहरे को दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय टीम की घोषणा के बाद अब माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व जल्द ही छत्तीसगढ़ के लिए नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति कर सकता है। नए प्रभारी की जिम्मेदारी प्रदेश संगठन, सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय कायम करने की होगी।