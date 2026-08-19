Raipur News: वंदे मातरम् सोनिया गांधी विवाद पर भूपेश बघेल बोले- यह घर की बहू का अपमान है

पीएम नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने 18 अगस्त को रायपुर में कहा कि वंदे मातरम् को लेकर सोनिया गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाना सिर्फ खीझ है।