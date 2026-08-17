बाबा रामदेव बोले- हिंदू मुसलमान नहीं, देश के बच्चे और युवा खतरे में

योग गुरु रामदेव ने कहा कि असल में जो चीज़ खतरे में है, वह है देश का बचपन, उसके युवा, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, साथ ही उसकी प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता, अखंडता और संप्रभुता। इसलिए, अगर मैं अभी देश में किसी मुद्दे को सबसे बड़ा मानता हूं, तो वह है देश के बचपन को कैसे बचाया जाए।