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बाबा रामदेव बोले- हिंदू मुसलमान नहीं, देश के बच्चे और युवा खतरे में

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे योगगुरु बाबा रामदेव ने चिंता जताते हुए कहा कि राजनीतिक आंदोलन-प्रदर्शन में बच्चों का इस्तेमाल बंद हो...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 17, 2026

Raipur News

Raipur News: जाने-माने योगगुरु बाबा रामदेव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। बाबा रामदेव ने रविवार को यहां कहा कि इस देश में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी या गैर-आदिवासी समुदाय खतरे में नहीं है।

योग गुरु रामदेव ने कहा कि असल में जो चीज़ खतरे में है, वह है देश का बचपन, उसके युवा, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, साथ ही उसकी प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता, अखंडता और संप्रभुता। इसलिए, अगर मैं अभी देश में किसी मुद्दे को सबसे बड़ा मानता हूं, तो वह है देश के बचपन को कैसे बचाया जाए।

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शनों में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को विरोध प्रदर्शन में धकेलते हैं, तो वह बच्चा पढ़ाई कब करेगा? उन्हें तो यह भी समझ नहीं आता कि विरोध प्रदर्शन क्या होता है?

योगगुरु रामदेव ने कहा कि देश में अराजक या हिंसक आंदोलन नहीं होने चाहिए। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार्य नहीं है, और ऐसे आंदोलनों में बच्चों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए।

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Updated on:

17 Aug 2026 03:14 am

Published on:

17 Aug 2026 03:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बाबा रामदेव बोले- हिंदू मुसलमान नहीं, देश के बच्चे और युवा खतरे में

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