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Hareli: छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली सीएम हाउस में मनाया गया

Hareli: नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी में बदल गया...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 13, 2026

Hareli

सावन मास की अमावस्या (Sawan Amavasya) को मनाए जाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली पर मिट्टी की सोंधी महक, खेत-खलिहानों की परंपराएं, लोकगीतों की स्वर लहरियां, मांदर की थाप, गेड़ी का उल्लास और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद की धूम रही।

लोक पर्व हरेली तिहार पर 12 अगस्त को नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित सीेएम हाउस छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जीवंत झांकी में बदल गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधि-विधान से भगवान शिव, गौमाता और कृषि औजारों की पूजा-अर्चना कर प्रदेश में अच्छी वर्षा (Rain), भरपूर फसल, किसानों की समृद्धि और सभी परिवारों की सुख-खुशहाली की कामना की।

सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर किसान भाई-बहनों को हरेली तिहार (Hareli Tihar) की गाड़ा-गाड़ा बधाई देते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति, प्रकृति और ग्रामीण जीवन के बीच आत्मीय रिश्ते का उत्सव है। यह पर्व हमें अपनी धरती, पशुधन, कृषि उपकरणों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा (Dhan Ka Katora) है और प्रदेश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती-किसानी से जुड़ी है। किसान की समृद्धि ही गांव और प्रदेश की खुशहाली का मजबूत आधार है।

विधानसभा (Vidhan Sabha) अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब इस उत्सव के साक्षी बने।

इस अवसर पर विधायकगण, विभिन्न निगम-मंडल एवं आयोगों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान (Farmer) तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

एआई से महिलाओं की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना गंभीर साइबर क्राइम

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Updated on:

13 Aug 2026 03:37 am

Published on:

13 Aug 2026 03:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Hareli: छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली सीएम हाउस में मनाया गया

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