Job scam in Raipur: 5 लाख में अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के नाम पर ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया

राखी पुलिस के मुताबिक पूछताछ और प्रारंभिक जांच में आरोपी द्वारा कई युवक-युवतियों को इसी तरह नौकरी का झांसा देने की जानकारी मिली है। पुलिस अब संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही आरोपी के पास मिली सील और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति को रकम देने से पहले भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। इस मामले में पुलिस आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और पैसों के लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बना रही है।