Chhattisgarh Mantralaya Bus: मंत्रालय की बसें कबाड़ के भरोसे, दरवाजा बंद किया, पर वायर बदलना भूले जिम्मेदार

Mantralaya Bus Service:@ अजय रघुवंशी। मंत्रालय और संचालनालय के कर्मचारियों को नवा रायपुर लाने-ले जाने वाली बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साथ किस स्तर पर समझौता किया जा रहा है, यह पड़ताल में सामने आया है। एक तरफ जहां सीटें बढ़ाने के लिए बस का एक दरवाजा ही बंद कर दिया गया, वहीं वर्षों पुरानी वायरिंग बदलने की जहमत नहीं उठाई गई। 15 साल पुरानी बसों में रोजाना सैंकड़ों कर्मचारी सफर कर रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पर महज खानापूर्ति किए जाने के आरोप हैं। दो दिन पहले मंत्रालयीय कर्मचारियों की बस में आग लगने की घटना सामने आने के बाद विरोध-प्रदर्शन के बाद जांच समिति गठित की गई है। इसकी प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। पत्रिका ने पड़ताल में पाया कि कई बसों में पुरानी वायरिंग और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।