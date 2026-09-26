छत्तीसगढ़ में चक्रवात ‘अर्नब’ का तांडव, 24 घंटे में 60 मिमी बारिश, जगदलपुर में 6 तो रायपुर में 2 साल का टूटा रिकॉर्ड

वहीं, शिवनाथ नदी के उफान पर होने से राजनांदगांव में गणेश विसर्जन स्थगित कर शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। बस्तर संभाग में हालात सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। अत्यधिक बारिश, जलभराव और नदी-नालों में उफान के कारण दुर्ग, धमतरी, बालोद, बीजापुर, बस्तर, सुकमा और कांकेर जिलों में शुक्रवार को प्रशासन ने सभी शासकीय व निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। इसके साथ ही चल रही त्रैमासिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है।