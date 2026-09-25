एक स्वर में गूंजा ‘वंदे मातरम्’, रायपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में CM साय ने भी गाया राष्ट्रगीत

Vande Mataram 150 Years: ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुक्रवार को देशभर में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्या भारती के आह्वान पर देश के 25 हजार से अधिक स्थानों पर एक करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों और नागरिकों ने एक साथ ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी इस आयोजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यालय के छात्र-छात्राओं, आचार्यों और उपस्थित नागरिकों के साथ ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन किया।