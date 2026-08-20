Congress Muslim League: CWC के वंदे मातरम् प्रस्ताव पर अरुण साव का हमला, बोले- मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही कांग्रेस

अभनपुर में कांग्रेस नेता द्वारा एक अधिकारी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौच किए जाने के वायरल वीडियो को लेकर भी अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून को अपने हाथ में लेना सबसे बड़ा नैतिक अपराध है। अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते अधिकारियों को धमका-चमकाकर काम कराया जाता रहा होगा। अरुण साव ने दावा किया कि ऐसी धमकियों की वजह से उनके कई साथी आज जेल में हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से गाली-गलौच करना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए।