ED Raid in Chhattisgarh: अनूप अग्रवाल के घर-दफ्तर समेत 4 ठिकानों पर छापा, प्रतीक अग्रवाल के घर भी पहुंची टीम

ED Raid in Chhattisgarh: अनूप अग्रवाल के घर-दफ्तर समेत 4 ठिकानों पर छापा(photo-patrika)
ED Raid in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की खबरों के बीच अब उनके करीबियों के यहां भी ED की दबिश की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने रायपुर और धमतरी में कई स्थानों पर छापेमारी की है। रायपुर में अनूप अग्रवाल के घर और दफ्तर समेत चार ठिकानों पर टीम पहुंची है, जबकि धमतरी में प्रतीक अग्रवाल के आवास पर भी जांच जारी है। कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है।
जानकारी के अनुसार, ED ने जीडी लॉजिस्टिक के संचालक अनूप अग्रवाल के रविनगर स्थित घर और दफ्तर समेत कुल चार ठिकानों पर कार्रवाई की है। जांच टीम इन ठिकानों पर दस्तावेजों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान ED के करीब दर्जनभर अधिकारी और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं।
ED की टीम ने कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के भतीजे प्रतीक अग्रवाल के धमतरी स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। यहां भी जांच टीम द्वारा दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल किए जाने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल कार्रवाई किन मामलों और किन दस्तावेजों से संबंधित है, इसे लेकर जांच एजेंसी की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
ED की कार्रवाई के विरोध में धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार, धमतरी विधायक ओंकार साहू समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित निवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं ने ED की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है।
ED की इस कार्रवाई के बाद रायपुर से लेकर धमतरी तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक ओर जांच एजेंसी द्वारा अलग-अलग ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। फिलहाल ED की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि एजेंसी को किन दस्तावेजों या रिकॉर्ड की तलाश है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
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