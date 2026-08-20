ED Raid in Chhattisgarh: अनूप अग्रवाल के घर-दफ्तर समेत 4 ठिकानों पर छापा, प्रतीक अग्रवाल के घर भी पहुंची टीम

ED Raid in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की खबरों के बीच अब उनके करीबियों के यहां भी ED की दबिश की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने रायपुर और धमतरी में कई स्थानों पर छापेमारी की है। रायपुर में अनूप अग्रवाल के घर और दफ्तर समेत चार ठिकानों पर टीम पहुंची है, जबकि धमतरी में प्रतीक अग्रवाल के आवास पर भी जांच जारी है। कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है।