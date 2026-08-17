Liquor Scam Case: रामगोपाल अग्रवाल से ED की पूछताछ, टुटेजा-ढेबर-त्रिपाठी से कनेक्शन पर सवाल

Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच जारी है। इसी मामले में कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है। एजेंसी कथित शराब सिंडिकेट, अवैध वसूली और कमीशन के लेनदेन से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रही है। पूछताछ में सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी के साथ रामगोपाल अग्रवाल के कथित संबंधों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। ED वर्ष 2019 से 2023 के दौरान हुए कथित वित्तीय लेनदेन और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।