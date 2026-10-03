Bhupesh Baghel Statement: ज्ञानेश कुमार सिर्फ ‘मोहरा’, PM मोदी- अमित शाह को मिल रहा वोट चोरी का फायदा

Bhupesh Baghel Statement: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि कथित ‘वोट चोरी’ के मामले में ज्ञानेश कुमार केवल एक ‘मोहरा’ हैं और इसके असली राजनीतिक लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के जरिए जनता के जनादेश को प्रभावित किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को अब सीधे जनता के बीच लेकर जाएगी और अभियान जारी रखेगी।