ड्राइवर के बेटे ने KBC में जीते 50 लाख, IAS बनने के लिए छोड़ी लाखों की नौकरी… जानें छत्तीसगढ़ के योगेश का सफर

50 लाख रुपए जीतने के बाद योगेश के सामने 1 करोड़ रुपए का सवाल रखा गया। इस पड़ाव पर उन्होंने आगे जोखिम नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने के बजाय गेम क्विट कर दिया और 50 लाख रुपए की राशि लेकर KBC से बाहर हो गए। शो के दौरान योगेश ने अमिताभ बच्चन से अपने संघर्ष और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि KBC उनकी जिंदगी में सही समय पर आया है। उनका कहना था कि उनके कई दोस्त कमाई कर रहे हैं, जबकि वह अपने घर में आर्थिक योगदान नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता ड्राइवर हैं और KBC से मिली रकम परिवार की जिम्मेदारियों को कम करने में मदद करेगी।