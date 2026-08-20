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प्रदीप मिश्रा के बयान पर कांग्रेस नेता अजय साहू ने खोया आपा? सोशल मीडिया पर लिखे आपत्तिजनक शब्द

Social Media Controversy: पंडित प्रदीप मिश्रा के अमित शाह को ‘कलयुग में शंकर का अवतार’ बताने वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता अजय साहू की विवादित टिप्पणी सामने आई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बहस तेज हो गई।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2026

Pradeep Mishra Viral Video

प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय साहू की विवादित पोस्ट (photo source- Patrika)

Pradeep Mishra Viral Video: मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में प्रदीप मिश्रा अमित शाह को कलयुग में भगवान शंकर का अवतार बताते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अजय साहू ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करते हुए कथावाचक पर तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अजय साहू की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में प्रदीप मिश्रा के बयान पर सवाल उठाते हुए उन्हें निशाने पर लिया और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

Amit Shah-Pradeep Mishra: अमित शाह को शंकर का अवतार बताने वाला वीडियो वायरल

दरअसल, पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना भगवान शंकर से करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वीडियो को लेकर जहां कुछ लोग प्रदीप मिश्रा के बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक व्यक्तियों के बीच अनावश्यक तुलना से जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता अजय साहू ने इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया।

कांग्रेस नेता ने पोस्ट में साधा निशाना

वीडियो शेयर करते हुए अजय साहू ने पंडित प्रदीप मिश्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में कथावाचकों और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने लिखा, “सुनिए, सनातन के ठेकेदारों भावनाएं आहत हुई कि नहीं?” इसके साथ ही उन्होंने प्रदीप मिश्रा समेत ऐसे लोगों पर भगवा की आड़ में बीजेपी के एजेंट और प्रचारक होने का आरोप लगाया। अजय साहू ने अपनी पोस्ट में लोगों से ऐसे कथित ढोंगियों से सावधान रहने की अपील भी की। हालांकि, उनकी टिप्पणी में आपत्तिजनक और गाली-गलौज वाले शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है।

सोशल मीडिया पोस्ट पर बढ़ा विवाद

कांग्रेस नेता की पोस्ट सामने आने के बाद मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। एक तरफ कांग्रेस नेता के समर्थक इसे कथावाचक के राजनीतिक बयान के खिलाफ प्रतिक्रिया बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। धार्मिक व्यक्तित्व और राजनीतिक नेताओं से जुड़े बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर पहले भी कई बार विवाद सामने आते रहे हैं। इस मामले में भी प्रदीप मिश्रा का बयान और उसके जवाब में कांग्रेस नेता की टिप्पणी अब चर्चा का विषय बन गई है।

Congress Leaders Statement: बयान पर सियासत गरमाने के आसार

पंडित प्रदीप मिश्रा के वायरल वीडियो और अजय साहू की प्रतिक्रिया के बाद इस मामले के राजनीतिक रंग लेने की संभावना भी बढ़ गई है। प्रदीप मिश्रा देश के चर्चित कथावाचकों में शामिल हैं और उनके बयानों पर अक्सर सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। वहीं अजय साहू कांग्रेस से जुड़े नेता हैं। ऐसे में एक धार्मिक कथावाचक के बयान पर कांग्रेस नेता की तीखी प्रतिक्रिया को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कांग्रेस नेता की पोस्ट को लेकर बहस जारी है। हालांकि, वायरल वीडियो के पूरे संदर्भ और उसकी तारीख की स्वतंत्र पुष्टि किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

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Updated on:

20 Aug 2026 03:28 pm

Published on:

20 Aug 2026 03:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रदीप मिश्रा के बयान पर कांग्रेस नेता अजय साहू ने खोया आपा? सोशल मीडिया पर लिखे आपत्तिजनक शब्द

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