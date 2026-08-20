प्रदीप मिश्रा के बयान पर कांग्रेस नेता अजय साहू ने खोया आपा? सोशल मीडिया पर लिखे आपत्तिजनक शब्द

Pradeep Mishra Viral Video: मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में प्रदीप मिश्रा अमित शाह को कलयुग में भगवान शंकर का अवतार बताते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अजय साहू ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करते हुए कथावाचक पर तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अजय साहू की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में प्रदीप मिश्रा के बयान पर सवाल उठाते हुए उन्हें निशाने पर लिया और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।