श्रमिकों को मिलेगी बड़ी राहत, बलौदाबाजार में 200 बेड के ESIC अस्पताल की तैयारी, राजस्व मंत्री ने दिल्ली में की चर्चा

इसी जरूरत को देखते हुए राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के समक्ष 200 बेड के ESIC अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। चर्चा के दौरान क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस जनहित से जुड़े प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे बलौदाबाजार में आधुनिक ESIC अस्पताल की स्थापना की उम्मीद बढ़ी है।