दिल्ली की CWC बैठक में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर मंथन, E20 से बेरोजगारी तक केंद्र पर बरसी कांग्रेस

बैठक में महिला आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी मांग दोहराई। पार्टी ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण को जल्द लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा और लोकसभा स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा इस मांग से जुड़ता है। पार्टी ने लोकसभा सीटों के राज्योंवार मौजूदा आवंटन पर संवैधानिक रोक को अगले 25 वर्षों तक जारी रखने की मांग भी रखी। कांग्रेस का तर्क है कि परिसीमन से जुड़े किसी भी बदलाव में राज्यों के हितों और प्रतिनिधित्व के संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए।