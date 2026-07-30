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टिकट चाहिए तो मानने होंगे नियम! छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेताओं के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

Chhattisgarh Congress: विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नेताओं और टिकट दावेदारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना, आंदोलन या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले PCC और जिला कांग्रेस कमेटी को सूचना देना अनिवार्य होगा।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 30, 2026

Chhattisgarh Politics

कांग्रेस ने नेताओं के लिए जारी किए नए नियम (photo source- File Photo)

Chhattisgarh Politics: विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने नेताओं, पदाधिकारियों और संभावित टिकट दावेदारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान, ज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही स्थानीय संगठन से समन्वय बनाकर ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह किसी प्रकार की अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर बेहतर तालमेल और अनुशासन बनाए रखने की पहल है।

Assembly Election: संगठन की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के कई जिलों से ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थीं कि कई नेताओं और संभावित टिकट दावेदारों ने स्थानीय जिला संगठन को विश्वास में लिए बिना अपने स्तर पर धरना-प्रदर्शन, जनसंपर्क अभियान और अन्य राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में ऐसे मामलों को लेकर संगठन तक शिकायतें पहुंचीं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि समानांतर कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनती है और संगठनात्मक एकता प्रभावित होती है।

विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को एकजुट रखने की कवायद

प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे समय में कांग्रेस नेतृत्व संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत और एकजुट रखना चाहता है। पार्टी का मानना है कि यदि सभी कार्यक्रम जिला संगठन और प्रदेश नेतृत्व के समन्वय से होंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और चुनावी रणनीति भी प्रभावी तरीके से लागू की जा सकेगी। संगठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर राजनीतिक गतिविधि पार्टी की समग्र रणनीति के अनुरूप संचालित हो।

Ticket Aspirants: टिकट के दावेदारों की बढ़ी चिंता

नए दिशा-निर्देशों के बाद संभावित टिकट दावेदारों के बीच चिंता भी बढ़ गई है। कई नेताओं का मानना है कि स्थानीय मुद्दों पर कई बार तत्काल विरोध-प्रदर्शन या आंदोलन करना पड़ता है। ऐसे में पहले सूचना देने और समन्वय की प्रक्रिया पूरी करने से राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में देरी हो सकती है। कुछ नेताओं को यह आशंका भी है कि यदि किसी ने संगठनात्मक निर्देशों की अनदेखी की तो भविष्य में टिकट वितरण के समय इसका असर देखने को मिल सकता है।

विधायक और जिला संगठन के बीच लंबे समय से चल रहा है विवाद

कांग्रेस के भीतर लंबे समय से जिला कांग्रेस कमेटियों और विधायकों के बीच समन्वय की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों में, जहां कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, वहां संभावित टिकट दावेदारों और मौजूदा विधायकों के बीच राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर खींचतान की स्थिति बनी रहती है। कई बार अलग-अलग नेताओं द्वारा एक ही मुद्दे पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने से संगठनात्मक संदेश भी कमजोर पड़ता है।

गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सभी कार्यक्रमों की पूर्व जानकारी मिलने से संगठन गतिविधियों की बेहतर मॉनिटरिंग कर सकेगा। इससे समानांतर राजनीति और गुटबाजी पर भी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले अधिकांश राजनीतिक दल संगठनात्मक अनुशासन को लेकर सख्ती बरतते हैं, ताकि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बना रहे।

Party Organization: स्थानीय संगठन की भूमिका होगी अधिक महत्वपूर्ण

नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद जिला कांग्रेस कमेटियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अब स्थानीय स्तर पर होने वाले हर बड़े राजनीतिक कार्यक्रम की जानकारी जिला नेतृत्व के पास होगी और उसी के अनुरूप प्रदेश संगठन अपनी रणनीति तैयार कर सकेगा। इससे जिला और प्रदेश नेतृत्व के बीच संवाद भी मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा फैसला

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल संगठनात्मक अनुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का भी हिस्सा है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले पार्टी का हर नेता एक साझा रणनीति के तहत काम करे और संगठन के भीतर किसी प्रकार का भ्रम या गुटबाजी सार्वजनिक रूप से दिखाई न दे। अब देखने वाली बात होगी कि नए दिशा-निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना पालन होता है और क्या इससे कांग्रेस संगठन में समन्वय और अनुशासन पहले की तुलना में मजबूत हो पाता है।

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Updated on:

30 Jul 2026 12:50 pm

Published on:

30 Jul 2026 12:50 pm

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