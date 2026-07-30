टिकट चाहिए तो मानने होंगे नियम! छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेताओं के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

Chhattisgarh Politics: विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने नेताओं, पदाधिकारियों और संभावित टिकट दावेदारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान, ज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही स्थानीय संगठन से समन्वय बनाकर ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह किसी प्रकार की अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर बेहतर तालमेल और अनुशासन बनाए रखने की पहल है।