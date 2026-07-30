Bangladeshi woman Arrested in Bhilai: दुर्ग पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए एक बांग्लादेशी युवती को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार युवती पिछले 21 वर्षों से छत्तीसगढ़ में रह रही थी। वह हाल ही में बांग्लादेश से लौटकर रायपुर पहुंची थी और सप्ताहभर पहले भिलाई नगर के सेक्टर-5 स्थित अपने परिचित के यहां आई थी। इसकी सूचना मिलते ही एटीएस टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और आगे की कार्रवाई के लिए रायपुर भेज दिया।