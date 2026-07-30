30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

दुर्ग में 21 सालों से रह रही बांग्लादेशी म​हिला हिरासत में, 14 साल की उम्र में मुंबई के रास्ते पहुंची थी भिलाई

Bangladeshi woman Arrested: दुर्ग में एक और बांग्लादेशी युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि युवती मुंबई के रास्ते भिलाई पहुंची थी। सप्ताहभर पहले ही वह बांग्लादेशी से लौटी थी..
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jul 30, 2026

Bangladeshi woman arrested

दुर्ग में बांग्लादेशी महिला पकड़ाई ( AI Photo )

Bangladeshi woman Arrested in Bhilai: दुर्ग पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए एक बांग्लादेशी युवती को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार युवती पिछले 21 वर्षों से छत्तीसगढ़ में रह रही थी। वह हाल ही में बांग्लादेश से लौटकर रायपुर पहुंची थी और सप्ताहभर पहले भिलाई नगर के सेक्टर-5 स्थित अपने परिचित के यहां आई थी। इसकी सूचना मिलते ही एटीएस टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और आगे की कार्रवाई के लिए रायपुर भेज दिया।

Bangladeshi woman Arrested: बांग्लादेश से मुंबई फिर भिलाई

पुलिस के मुताबिक रीना अख्तर 14 वर्ष की उम्र में बांग्लादेश से मुंबई पहुंची थी। वहां से वह ट्रेन के जरिए भिलाई आई और सेक्टर-5 में करीब 16 वर्ष तक रही। वर्ष 2021 में उसने रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित भाठागांव में मकान बनवाया और वहीं रहने लगी।

ऑटो चालक से हुई पहचान

पूछताछ के दौरान रीना ने बताया कि बांग्लादेश में उसकी पहचान बिपुल राय नामक एक ऑटो चालक से हुई थी। उसी की मदद से वह मुंबई पहुंची। कुछ समय वहां रहने के बाद बिना टिकट ट्रेन से भिलाई आई और सेक्टर-5 में रहकर जीवन-यापन करती रही।

बांग्लादेश से संबंधित पहचान पत्र बरामद

पुलिस ने बताया कि रीना ने भारत में रहने के दौरान अपने पहचान संबंधी दस्तावेज भी बनवा लिए थे। हालांकि एजेंसियों के पास पहले से उपलब्ध सूचना के आधार पर उसकी जांच की गई, जिसमें उसके पास से बांग्लादेश से संबंधित पहचान पत्र बरामद हुए। पुलिस ने दस्तावेज जब्त कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए रायपुर भेज दिया।

एजेंसियों की सूचना पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर जिले में अवैध घुसपैठियों की पहचान का अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध लोगों का सत्यापन कर उनकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की तलाश जारी है।

कार्रवाई का नियम है

भारत सरकार और गृह मंत्रालय (एमएचए) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अवैध रूप से पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ‘पहचानो, हटाओ और देश से निकालो’ (detect, delete and deport) की सख्त नीति अपनाई जा रही है। इसके तहत 30 दिन के भीतर राष्ट्रीयता का सत्यापन, हर जिले में अस्थायी होल्डिंग सेंटर का निर्माण और पकड़े गए लोगों को सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपा जाना शामिल है।

सात बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ाए

अब तक एक महिला समेत सात बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये सुपेला, मोहन नगर और छावनी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे थे।

दलालों और असामाजिक तत्वों की मदद से वोटर आईडी, आधार कार्ड और निवास प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज बनवाने का मामला सामने आया।

सुपेला के कंट्रेक्टर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को निगरानीशुदा बदमाश ने किराये का मकान दिलाया था। जांच में अनैतिक गतिविधियों का भी खुलासा हुआ था।

छावनी और मोहन नगर थाना क्षेत्रों से भी दो-दो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

कार्रवाई और सत्यापन के नए नियम

30 दिन की समयसीमा: संदिग्ध प्रवासियों की राष्ट्रीयता की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

अस्थायी होल्डिंग सेंटर: पकड़े गए लोगों को तुरंत जेल भेजने के बजाय हर जिले में बनाए गए विशेष अस्थायी हिरासत केंद्रों (होल्डिंग सेंटर्स) में रखा जाता है।

सीधे क्चस्स्न को सुपुर्दगी: अदालती लंबी प्रक्रियाओं के बजाय राज्यों की पुलिस और एजेंसियां पकड़े गए अवैध घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल (क्चस्स्न) के हवाले कर रही हैं।

बायोमीट्रिक कैप्चर: सीमा या देश के भीतर पकड़े गए व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट और चेहरे की तस्वीरें ‘फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल’ पर दर्ज की जाती हैं।

सीएए का प्रावधान: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत 31 दिसंबर 2024 से पहले आए पात्र समुदायों को छोडक़र शेष सभी अवैध प्रवासियों पर यह कार्रवाई लागू होती है।

जानकारी नोडल अधिकारी सत्य प्रकाश तिवारी के अनुसार

एएसपी, मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। नोडल अधिकारी अपनी टीम के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक बांग्लादेशी युवती को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए रायपुर भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 11:31 am

Published on:

30 Jul 2026 11:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दुर्ग में 21 सालों से रह रही बांग्लादेशी म​हिला हिरासत में, 14 साल की उम्र में मुंबई के रास्ते पहुंची थी भिलाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

टिकट चाहिए तो मानने होंगे नियम! छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेताओं के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

Chhattisgarh Politics
रायपुर

Bar बंद होने का समय खत्म, अब चलता है 'अपना कानून'! रायपुर के हर गली-मोहल्ले से उठ रहे सवाल

Raipur Bar and Hotel News
रायपुर

Kiran Dev Accident Update: छत्तीसगढ़ BJP अध्यक्ष किरण देव दतिया से दिल्ली रेफर, कमर की हड्डी में फ्रैक्चर, मेदांता में होगा इलाज

Kiran Dev Road Accident
रायपुर

सावन से पहले झमाझम बारिश की झड़ी, राजनांदगांव में दो दिन और भारी बारिश के आसार, 24 घंटे में 196.2 मिमी वर्षा दर्ज

heavy rain alert
रायपुर

CG Manufacturing Cluster: छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बनेंगे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार

CG Manufacturing Cluster
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.