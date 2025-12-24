रायपुर में घुसपैठ की आशंका.. पकड़े गए 100 लोगों के दस्तावेज संदिग्ध, विरोध करने वाले 150 हिरासत में

Raipur News: ऑपरेशन समाधान के तहत अवैध घुसपैठ की आशंका को लेकर रायपुर पुलिस ने मंगलवार को तडक़े बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया। इसके तहत शहर के अलग-अलग इलाकों में दूसरे राज्यों से आए 1 हजार से अधिक लोगों से पूछताछ की। इस दौरान करीब 100 ऐसे लोग सामने आए, जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि इनमें कुछ लोग बांग्लादेशी नागरिक या रो​हिग्या हो सकते हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर की गई। सुबह करीब चार बजे शुरू हुए इस अभियान का नेतृत्व सीएसपी रैंक के अधिकारियों ने किया।