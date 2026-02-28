Breaking News: यूथ कांग्रेस नेता के घर के बाहर खड़ी कारों में बदमाशों ने लगाई भीषण आग, मचा हड़कंप, घटना का VIDEO वायरल

जानकारी के अनुसार, यूथ कांग्रेस नेता विनोद कश्यप उर्फ भक्कू के निवास के बाहर खड़े दो चार पहिया वाहनों को कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बदमाशों ने पहले वाहनों पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसके बाद आग लगा दी। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे।