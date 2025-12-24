24 दिसंबर 2025,

रायपुर

MD Drugs Raipur: रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, नागपुर से सप्लाई, 4 युवक और नाबालिग लड़की गिरफ्तार

MD Drugs Raipur: रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में पुलिस ने MD ड्रग्स के साथ 4 युवकों और एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 24, 2025

रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

MD Drugs Raipur: एमडी ड्रग्स के साथ सोशल मीडिया पर युवक-युवती का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर स्थित एक अपॉर्टमेंट में छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़ाए गए आरोपियों में चार युवक और एक नाबालिग लड़की है।

इनके पास से 10 ग्राम एमडी ड्रग्स, नगदी और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जब्त किए गए माल की अनुमानित लागत साढ़े तीन लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नागपुर का एक युवक एमडी ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचा था।

MD Drugs Raipur: राजेंद्र नगर के एक अपॉर्टमेंट के फ्लैट में दबिश

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक दिन पहले कुछ युवकों और एक नाबालिग युवती का एमडी ड्रग्स के साथ वीडियो वायरल हुआ था। मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट सक्रिय हुई और वीडियो की जांच की।

वीडियो को जिस आईडी से पोस्ट किया गया उसकी पड़ताल की गई। इसके बाद पुलिस ने वीडियो वायरल पोस्ट करने वालों की तलाश की। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस के साथ राजेंद्र नगर के एक अपॉर्टमेंट के फ्लैट में दबिश दी।

ड्रग्स के साथ नगदी और मोबाइल फोन बरामद

MD Drugs Raipur: यहां पुलिस को नागपुर से ड्रग्स लेकर पहुंचे शुभम राजूधावड़े के साथ पराग बरछा उर्फ रघु, अमन शर्मा, शुभम सिंघनापुरे उर्फ आर्यन और एक नाबालिग युवती मिली। इनके कब्जे से पुलिस ने 10 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ नगदी और मोबाइल फोन बरामद किए।

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ड्रग्स इवेंट आर्गेनाइजर ऋषभ सिंह राजपूत और मोहम्मद माजिद को सप्लाय करना थी। पुलिस के मुताबिक सिंडिकेट में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MD Drugs Raipur: रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, नागपुर से सप्लाई, 4 युवक और नाबालिग लड़की गिरफ्तार

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Nigerian student death: दर्दनाक हादसा! चौथी मंजिल से गिरा नाइजीरियन छात्र, इलाज के दौरान मौत

नाइजीरियन छात्र की चौथी मंजिल से गिरने से मौत (photo source- Patrika)
रायपुर

हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे, हाल ही में पत्रिका को दिए लंबे इंटरव्यू में कही थी यह बात

हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे, हाल ही में पत्रिका को दिए लंबे इंटरव्यू में कही थी यह बात
रायपुर

मुख्यमंत्री ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता
रायपुर

CG News: महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, पीएम और सीएम ने जताया गहरा दुःख

CG News: महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने जताया गहरा दुःख
रायपुर

SIR in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे, जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फटाफट चेक करें अपना नाम

SIR in Chhattisgarh
रायपुर
