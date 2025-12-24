MD Drugs Raipur: रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, नागपुर से सप्लाई, 4 युवक और नाबालिग लड़की गिरफ्तार

रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
MD Drugs Raipur: एमडी ड्रग्स के साथ सोशल मीडिया पर युवक-युवती का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर स्थित एक अपॉर्टमेंट में छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़ाए गए आरोपियों में चार युवक और एक नाबालिग लड़की है।
इनके पास से 10 ग्राम एमडी ड्रग्स, नगदी और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जब्त किए गए माल की अनुमानित लागत साढ़े तीन लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नागपुर का एक युवक एमडी ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचा था।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक दिन पहले कुछ युवकों और एक नाबालिग युवती का एमडी ड्रग्स के साथ वीडियो वायरल हुआ था। मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट सक्रिय हुई और वीडियो की जांच की।
वीडियो को जिस आईडी से पोस्ट किया गया उसकी पड़ताल की गई। इसके बाद पुलिस ने वीडियो वायरल पोस्ट करने वालों की तलाश की। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस के साथ राजेंद्र नगर के एक अपॉर्टमेंट के फ्लैट में दबिश दी।
MD Drugs Raipur: यहां पुलिस को नागपुर से ड्रग्स लेकर पहुंचे शुभम राजूधावड़े के साथ पराग बरछा उर्फ रघु, अमन शर्मा, शुभम सिंघनापुरे उर्फ आर्यन और एक नाबालिग युवती मिली। इनके कब्जे से पुलिस ने 10 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ नगदी और मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ड्रग्स इवेंट आर्गेनाइजर ऋषभ सिंह राजपूत और मोहम्मद माजिद को सप्लाय करना थी। पुलिस के मुताबिक सिंडिकेट में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
