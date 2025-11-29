इंस्टाग्राम के जरिए देह व्यापार और हनी ट्रैप का जाल, भिलाई में पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा

जांच की शुरुआत तब हुई जब इंस्टाग्राम पर अचानक ऐसे कई अकाउंट दिखाई देने लगे, जिनमें आकर्षक तस्वीरों के साथ ‘बुकिंग’ का दावा था। टीम ने एक प्रोफाइल से चैट शुरू की। सामने वाला खुद को ‘इंडिपेंडेंट मॉडल’ बताकर तुरंत 399 रुपए एडवांस भेजने का दबाव बनाने लगा। वीडियो कॉल या पहचान सत्यापन की मांग पर वह लगातार टालता रहा। जैसे ही रिपोर्ट्स ने 99 से 399 रुपए तक भेजे, अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया गया और चैट में पॉर्न लिंक भेजने शुरू हो गए।