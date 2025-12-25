Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू, जानें पूरी detail…

कथा आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सफाई, पार्किंग और भोजन की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कलश यात्रा में मातृ शक्तियों को पीला वस्त्र धारण कर कलश के साथ आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष कक्ष का निर्माण भी किया गया है, जिससे पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।