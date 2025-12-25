25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू, जानें पूरी detail…

Bageshwar Baba in CG: भिलाईनगर जिले में बागेश्वर धाम में पंडित आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जयंती के अवसर पर गुरुवार से श्री हनुमंत कथा का आयोजन स्टेडियम के समीप मैदान में होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 25, 2025

Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू, जानें पूरी detail(photo-patrika)

Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू, जानें पूरी detail(photo-patrika)

Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ के भिलाईनगर जिले में बागेश्वर धाम में पंडित आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जयंती के अवसर पर गुरुवार से श्री हनुमंत कथा का आयोजन स्टेडियम के समीप मैदान में होगा। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यक्रम स्थल पर 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी। बुधवार को दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने स्थल पर सुरक्षा और आयोजन से जुड़े दिशा-निर्देश दिए।

Bageshwar Baba in CG: कथा का विवरण और आयोजन

सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। कथा के आयोजनकर्ता सेवा समर्पण समिति के संयोजक राकेश पांडेय हैं। कथा के पूर्व सुबह 10 बजे कलश यात्रा सिविक सेंटर चौक से प्रारंभ होगी।

सुरक्षा और व्यवस्थाएं

कथा आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सफाई, पार्किंग और भोजन की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कलश यात्रा में मातृ शक्तियों को पीला वस्त्र धारण कर कलश के साथ आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष कक्ष का निर्माण भी किया गया है, जिससे पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

श्रद्धालुओं के लिए संदेश

आयोजनकर्ता राकेश पांडेय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि वे अनुशासित तरीके से कथा में शामिल हों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें। यह कथा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 02:00 pm

Published on:

25 Dec 2025 01:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू, जानें पूरी detail…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल...

अब तक नहीं मिला दिसम्बर माह का चावल(photo-patrika)
भिलाई

बिना टोकन धान खरीदी

बिना टोकन धान खरीदी! कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेश बघेल ने झीट समिति में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जानें पूरा मामला(photo-patrika)
भिलाई

शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध...

CG News: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा आज, शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध...(photo-patrika)
भिलाई

तेज रफ्तार बनी जानलेवा, भिलाई में सूमो-पिकअप भिड़ंत में युवक की मौत

भीषण एक्सीडेंट (photo source- AI Image)
भिलाई

536 निजी स्कूलों में आरटीई से 6,598 सीटों पर प्रवेश

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया (photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.