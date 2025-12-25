Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ में आज से आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू, जानें पूरी detail(photo-patrika)
Bageshwar Baba in CG: छत्तीसगढ़ के भिलाईनगर जिले में बागेश्वर धाम में पंडित आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जयंती के अवसर पर गुरुवार से श्री हनुमंत कथा का आयोजन स्टेडियम के समीप मैदान में होगा। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यक्रम स्थल पर 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी। बुधवार को दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने स्थल पर सुरक्षा और आयोजन से जुड़े दिशा-निर्देश दिए।
सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। कथा के आयोजनकर्ता सेवा समर्पण समिति के संयोजक राकेश पांडेय हैं। कथा के पूर्व सुबह 10 बजे कलश यात्रा सिविक सेंटर चौक से प्रारंभ होगी।
कथा आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सफाई, पार्किंग और भोजन की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कलश यात्रा में मातृ शक्तियों को पीला वस्त्र धारण कर कलश के साथ आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष कक्ष का निर्माण भी किया गया है, जिससे पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आयोजनकर्ता राकेश पांडेय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि वे अनुशासित तरीके से कथा में शामिल हों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें। यह कथा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है।