भिलाई में पहली बार पं. धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा, 27 दिसंबर को लगेगा दिव्य दरबार, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

आयोजक राकेश पांडेय ने बताया, कथा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन, पेयजल, शौचालय और वाहन पार्किंग की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, सुरक्षा के लिए विशेष बैरिकेडिंग और मेडिकल कैंप भी स्थापित किए जाएंगे। कथा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए वालंटियर कार्ड भी बनाए जाएंगे, जिसके लिए आधार कार्ड की फोटो कॉपी और एक फोटो जमा करना होगा। आगामी दिनों में ध्वज पूजन कार्यक्रम भी किया जाएगा।