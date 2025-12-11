नक्सल नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी… 1 करोड़ 5 लाख के इनामी रामधेर से केंद्रीय एजेंसियां करेंगी पूछताछ, खुलेंगे कई राज!

CG Naxal News: एमएमसी जोन के सीसी मेंबर और नक्सल संगठन के शीर्ष नेता रामधेर से केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जल्द ही पूछताछ करने के लिए राजनांदगांव पहुंचने वाली हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईबी और एनआईए से मिलकर रामधेर को पूछताछ के लिए सौंपने की तैयारी कर ली है। 8 दिसंबर को रामधेर ने 11 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया था। जिसके बाद से एमएमसी जोन में नक्सलवाद की सक्रियता लगभग समाप्त हो गई है।