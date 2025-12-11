नक्सल नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी… 1 करोड़ 5 लाख के इनामी रामधेर से केंद्रीय एजेंसियां करेंगी पूछताछ, खुलेंगे कई राज!

रामधेर से कई राज्यों की पुलिस करेगी पूछताछ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Naxal News: एमएमसी जोन के सीसी मेंबर और नक्सल संगठन के शीर्ष नेता रामधेर से केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जल्द ही पूछताछ करने के लिए राजनांदगांव पहुंचने वाली हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईबी और एनआईए से मिलकर रामधेर को पूछताछ के लिए सौंपने की तैयारी कर ली है। 8 दिसंबर को रामधेर ने 11 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया था। जिसके बाद से एमएमसी जोन में नक्सलवाद की सक्रियता लगभग समाप्त हो गई है।
रामधेर का एमएमसी जोन और उत्तर बस्तर (कांकेर - नारायणपुर) में दशकों तक प्रभावी कद रहा है। अब केंद्रीय एजेंसियां रामधेर से नक्सल संगठन की गतिविधियों, वर्तमान रणनीति और उस क्षेत्र में नक्सलवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय लोगों की जानकारी हासिल करना चाहती हैं।
रामधेर पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, राज्य पुलिस के सहयोग से अब रामधेर से कई अहम जानकारियां प्राप्त करने के लिए पूछताछ करने की योजना बना रही हैं। इस पूछताछ में नक्सलियों के नेटवर्क, उनके समर्थन व्यवस्था और संगठन की गतिविधियों की गहरी जानकारी हासिल हो सकती है, जो देश की अंदरूनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इसके अलावा मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस भी इस पूछताछ में शामिल होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया जा सकता है। रामधेर की वापसी के बाद एमएमसी जोन में नक्सलवाद का प्रभाव घटने की उम्मीद है, लेकिन इस पूछताछ से नक्सली नेटवर्क की और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है, जो नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा प्रयासों में सहायक होगी।
