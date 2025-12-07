पश्चिमी विक्षोभ का असर.. बर्फीली हवाओं से ठिठुरा छत्तीसगढ़, कई जिलों में शीतलहर के हालात

हिमालय और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद वहां से आने वाली बर्फीली हवाएं छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही हैं। इन हवाओं का रुख सीधे मध्य भारत की ओर होने से राजनांदगांव समेत पूरे प्रदेश में तापमान तेजी से गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में जारी ठिठुरन का असर सीधे छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती गतिविधियों के कम होने के बाद ठंडी उत्तरी हवाओं का प्रवाह और तेज हो गया है। आने वाले दो-तीन दिनों में जिले में ठंड और बढऩे का अनुमान है। लोगों को रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।