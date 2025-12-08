पति, सास और रिश्तेदार ने मिलकर कर दी नवविवाहिता की हत्या, पुलिस से बचने के लिए रची साजिश, फिर… जानें कैसे हुआ खुलासा

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 748/25 और धारा 103(1), 3(5), 238 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने हत्या के बारे में अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि वे मोनिका के साथ हमेशा लड़ाई-झगड़ा करते थे और उसके चरित्र पर शक करते थे, जिससे तंग आकर उन्होंने यह अपराध किया। इस हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था और मोनिका को अकेला पाकर उसे मारा गया।