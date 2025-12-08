8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

पति, सास और रिश्तेदार ने मिलकर कर दी नवविवाहिता की हत्या, पुलिस से बचने के लिए रची साजिश, फिर… जानें कैसे हुआ खुलासा

Murder Case: चिखली चौकी क्षेत्र के गौरीनगर में एक नवविवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान मोनिका रामटेके (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गौरीनगर की निवासी थी।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Dec 08, 2025

Crime News

हत्या, PC- Patrika

CG Murder Case: चिखली चौकी क्षेत्र के गौरीनगर में एक नवविवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान मोनिका रामटेके (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गौरीनगर की निवासी थी। मोनिका का शव 26 नवम्बर को राजनांदगांव जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेड्री में मृत अवस्था में लाया गया था। शव के मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और मृतिका के परिजनों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की। मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मोनिका की हत्या उसके पति, सास और एक रिश्तेदार ने मिलकर गला दबा कर दी थी। तीनों आरोपियों ने मोनिका के साथ हमेशा मारपीट की थी और उसके चरित्र पर शक करते थे, जिसके चलते उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया।

सुनियोजित तरीके से की गई हत्या

मोनिका के पति रवि रामटेके (24 वर्ष), सास प्रमिला रामटेके (46 वर्ष) और रिश्तेदार अजय उर्फ करन डोंगरे (19 वर्ष) ने मिलकर मोनिका को सोते वक्त वायर से गला कसकर दबाया। इससे मोनिका की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने हत्या को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई और जांच के बाद तीनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया।

पति, सास और रिश्तेदार गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 748/25 और धारा 103(1), 3(5), 238 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने हत्या के बारे में अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि वे मोनिका के साथ हमेशा लड़ाई-झगड़ा करते थे और उसके चरित्र पर शक करते थे, जिससे तंग आकर उन्होंने यह अपराध किया। इस हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था और मोनिका को अकेला पाकर उसे मारा गया।

न्यायिक रिमांड पर सलाखों के पीछे

हत्या के बाद आरोपियों ने इसे एक सामान्य हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जांच ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया। अंतत: तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Porcupine hunting: वन्य जीव साही का शिकार कर मांस पकाते 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें, कैसा होता है साही?
कोरीया
Porcupine hunting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 08:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / पति, सास और रिश्तेदार ने मिलकर कर दी नवविवाहिता की हत्या, पुलिस से बचने के लिए रची साजिश, फिर… जानें कैसे हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxal Surrender: 1 करोड़ के इनामी CCM रामधेर मज्जी समेत 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 6 महिलाएं भी शामिल

12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

CG Tourism: जहां कभी गोलियों का साया था, अब गूंजेगी सैलानियों की कदमताल… डोंगरगढ़ के जंगल बनेंगे हिमाचल जैसी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, तैयारी शुरू

हिमाचल मॉडल पर डोंगरगढ़ में ट्रैकिंग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

पश्चिमी विक्षोभ का असर.. बर्फीली हवाओं से ठिठुरा छत्तीसगढ़, कई जिलों में शीतलहर के हालात

Chhattisgarh Weather news
राजनंदगांव

बड़ी खबर… अब नहीं चलेगी रात की महफिल! ढाबा संचालन और शराब पिलाने पर सख्त पाबंदी, पुलिस की दो टूक चेतावनी

शराब (फोटो सोर्स-AI)
राजनंदगांव

गोली लगी, ठिकाने छूटे, अब सरेंडर की बात… क्या टूट रहा है MMC जोन? नक्सलियों से सरेंडर की अपील

नक्सली (photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.