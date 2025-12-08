पति, सास और रिश्तेदार ने मिलकर कर दी नवविवाहिता की हत्या, पुलिस से बचने के लिए रची साजिश, फिर… जानें कैसे हुआ खुलासा

हत्या, PC- Patrika
CG Murder Case: चिखली चौकी क्षेत्र के गौरीनगर में एक नवविवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान मोनिका रामटेके (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गौरीनगर की निवासी थी। मोनिका का शव 26 नवम्बर को राजनांदगांव जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेड्री में मृत अवस्था में लाया गया था। शव के मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और मृतिका के परिजनों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की। मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मोनिका की हत्या उसके पति, सास और एक रिश्तेदार ने मिलकर गला दबा कर दी थी। तीनों आरोपियों ने मोनिका के साथ हमेशा मारपीट की थी और उसके चरित्र पर शक करते थे, जिसके चलते उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया।
मोनिका के पति रवि रामटेके (24 वर्ष), सास प्रमिला रामटेके (46 वर्ष) और रिश्तेदार अजय उर्फ करन डोंगरे (19 वर्ष) ने मिलकर मोनिका को सोते वक्त वायर से गला कसकर दबाया। इससे मोनिका की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने हत्या को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई और जांच के बाद तीनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया।
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 748/25 और धारा 103(1), 3(5), 238 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने हत्या के बारे में अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि वे मोनिका के साथ हमेशा लड़ाई-झगड़ा करते थे और उसके चरित्र पर शक करते थे, जिससे तंग आकर उन्होंने यह अपराध किया। इस हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था और मोनिका को अकेला पाकर उसे मारा गया।
हत्या के बाद आरोपियों ने इसे एक सामान्य हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जांच ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया। अंतत: तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
