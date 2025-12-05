CG Breaking News: मक्का से भरे ट्रक में लगी आग, दमकल की समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टला...(photo-patrika)
CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के साल्हेवारा घाटी में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। मक्का से भरे 14 चक्का ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ट्रक पलारी (मध्यप्रदेश) से मक्का लेकर आरंग, रायपुर जा रहा था। इसी दौरान घाटी के मोड़ पर अचानक टायर फटने के साथ आग भड़क उठी। तेज लपटें देखकर ड्राइवर तुरंत कूदकर नीचे उतरा और अपनी जान बचाई।
धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय पर की गई कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में ट्रक का बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित हो गया था, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटाने और सड़क साफ कराने के बाद सामान्य कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग