CG Breaking News: मक्का से भरे ट्रक में लगी आग, दमकल की समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टला…

धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय पर की गई कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में ट्रक का बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।